Майну забил свой первый гол в АПЛ – он принёс «Манчестер Юнайтед» победу на 97-й минуте

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну надолго запомнит этот день.

«Красные дьяволы» вели со счётом 3:1 вплоть до 85-й минуты, а уже на 95-й «волкам» удалось отыграться. Победу для гостей вырвал 18-летний Майну, решивший взять игру на себя и забивший обводящим ударом в дальний угол после сольного прохода. Для юного хавбека это первый гол в рамках Премьер-лиги.

Ранее Кобби Майну отличался за первую команду «Манчестер Юнайтед» лишь однажды – произошло это в недавнем поединке Кубка Англии против «Ньюпорта» (4:2). В общей сложности на счету воспитанника манкунианцев 15 матчей за основной состав.