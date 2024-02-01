Рэшфорд отметился результативным действием в пятом матче подряд

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд продлил свою результативную серию.

26-летний игрок открыл счёт в матче с «Вулверхэмптоном», поразив ворота уже на пятой минуте. Как отмечает Squawka, форвард напрямую участвует в забитых мячах своей команды уже в пятом поединке кряду. Ранее Рэшфорд ассистировал во встречах с «Астон Виллой» и «Уиганом», а также по разу забивал в матчах «Ноттингем Форест» и «Тоттенхэма». При этом, что любопытно, в предыдущих 12 матчах англичанин оформил лишь одно результативное действие.

На сайте LiveResult проходит текстовая онлайн-трансляция поединка «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед».