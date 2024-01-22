Трансфер нападающего «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» могут отложить до лета

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг всё ещё заинтересован в трансфере нападающего «Аякса» Брайана Броббей. Журналист ESPN Роб Доусон сообщает, что сделка вряд ли состоится зимой, но летом переход вполне возможен.

«Аякс» в данный момент занимает пятую строчку в чемпионате Нидерландов, хотя ранее амстердамская команда привыкла бороться за чемпионство в национальном первенстве. Броббей в этом розыгрыше Эредивизи отметился 11 голами и 4 ассистами в 17 матчах.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 21-летнего нидерландца в 15 миллионов евро.