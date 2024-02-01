Хёйлунн забивает за «Манчестер Юнайтед» в третьем матче кряду

Расмус Хёйлунн вечером четверга поразил ворота «Вулверхэмптона» в очном матче команды с «Манчестер Юнайтед». Он оформил второй гол «красных дьяволов» и удвоил преимущество своей команды – 2:0.

Таким образом Хёйлунн поражает ворота соперников «МЮ» уже в третьем матче подряд. 14 января Расмус отправил мяч в ворота лондонского «Тоттенхэма» (2:2), а 28 января забил в ворота валлйиского «Ньюпорт Каунти» в Кубке Англии.

Для сравнения, в 2023 году у датчанина во всех турнирах внутри Англии был лишь один забитый гол – в ворота бирмингемской «Астон Виллы» (3:2).

Следить за ходом матча «МЮ» и «Вулверхэмптона» можно в текстовой трансляции на нашем сайте. Впереди манкунианцы – 2:0.