«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника

«Манчестер Юнайтед» положил глаз на 18-летнего центрального защитника «Лилля» Лени Йоро. По информации от французского издания RMC Sport, манкунианцы обратились к «догам» с целью узнать о доступности защитника для трансфера.

Учитывая, что у молодого футболиста через полтора года истекает контракт с «Лиллем», руководство клуба вполне может отпустить Лени в этом месяце, ведь всё идёт к тому, что француз не подпишет новое соглашение.

Ранее сообщалось, что Йоро также интересен и другим европейским грандам. В числе претендентом на центрального защитника числились мадридский «Реал», «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и «ПСЖ».