​Тен Хаг высказался о возвращении Рэшфорда в состав

В четверг «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Вулверхэмптона», и нападающий Маркус Рэшфорд попал в стартовый состав «красных дьяволов». При этом прошлую игру футболист пропустил – он вдруг заболел после похода в ночной клуб.

Рулевой «МЮ» Эрик тен Хаг сказал несколько слов по поводу попадания Рэшфорда в основу.

«Мы не включили его в состав в воскресенье. Он взял на себя ответственность, и дело было закрыто. Мы движемся дальше», - слова тен Хага приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Матч «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» стартует в 23:15 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.