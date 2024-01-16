Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принял участие в голосовании за награду FIFA The Best, которую вчера вручили лучшему игроку года. Награду получил Лионель Месси из «Интер» Майами, но в списке Каземиро аргентинец оказался лишь на второй строчке.

Своим победителем бразилец выбрал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который в своём дебютном сезоне за «горожан» установил множество индивидуальных рекордов, стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов, а также выиграл со своей командой требл. На третью строчку Каземиро поставил Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Напомним, в последнем туре АПЛ Каземиро вернулся в заявку «Манчестер Юнайтед» после длительного отсутствия из-за травмы, но не вышел на поле в матче с «Тоттенхэмом».