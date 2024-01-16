Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси

16 Января 2024 • 14:46 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро принял участие в голосовании за награду FIFA The Best, которую вчера вручили лучшему игроку года. Награду получил Лионель Месси из «Интер» Майами, но в списке Каземиро аргентинец оказался лишь на второй строчке.

Своим победителем бразилец выбрал нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который в своём дебютном сезоне за «горожан» установил множество индивидуальных рекордов, стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов, а также выиграл со своей командой требл. На третью строчку Каземиро поставил Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Напомним, в последнем туре АПЛ Каземиро вернулся в заявку «Манчестер Юнайтед» после длительного отсутствия из-за травмы, но не вышел на поле в матче с «Тоттенхэмом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Юнайтед Каземиро Интер Майами ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 16 Января
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, что Левандовски сказал Винисиусу перед пенальти Стало известно, куда уйдёт Модрич из «Реала» У Бензема есть три варианта в Европе Звёздный нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед» ​В Англии сорвался второй матч за день ​Клуб Месси отказал «Барселоне» Грилиш – о де Брёйне: «Никогда не видел ничего подобного» Азар объяснил, почему Роналду сейчас лучше Месси Гвардиола: «Де Брёйне разозлил и расстроил меня» Раскрыта будущая зарплата Кругового в ЦСКА
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 ​Холанн перейдёт в «Барселону» Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне «Манчестер Сити» выжал на 90-й минуте волевую победу над «Ньюкаслом» Месси отказался посещать церемонию награждения лучшего игрока года — известна причина «Рома» уволила Моуринью
ЦСКА проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ «Локомотив» неожиданно уступил «Витязю» в матче КХЛ Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА
Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Января
14:58 · Англия. Премьер-лига
​В АПЛ высказались о расследовании в отношении «Манчестер Сити»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Месси, Холанн или Мбаппе? Лукаку выбрал лучшего игрока года
14:46 · Англия. Премьер-лига
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
14:39 · Англия. Премьер-лига
Неймар выбрал лучшего игрока года между Месси, Мбаппе и Холанном
14:32 · Англия. Премьер-лига
Сон выбрал Постекоглу лучшим тренером года, Кейн поставил австралийца на третье место
14:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола назвал клуб, который у него в сердце
13:38 · Англия. Премьер-лига
Реднапп: «Постекоглу заставил футболистов поверить в себя»
13:04 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл: «Было здорово снова оказаться на поле»
12:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:31 · Англия. Премьер-лига
Романо ответил, будет ли «Челси» платить 100 миллионов евро за нападающего «Спортинга»
12:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить вратаря «Реала»
12:21 · Англия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Ливерпуля» Фирмино может вернуться в АПЛ
12:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
11:57 · Англия. Премьер-лига
Сон выбрал лучшего между Месси, Холанном и Мбаппе
11:53 · Англия. Премьер-лига
Фалькао проголосовал за лучшего игрока года, в топ-3 – два его бывших одноклубника
Все новости
Рекомендуем