Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема имеет маленькие шансы на трансфер в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает журналист Крис Уилер, манкунианцы вряд ли арендуют 36-летнего француза до конца нынешнего сезона.

Скорее всего, главной проблемой является зарплата Бензема в размере 100 миллионов евро в год. В случае аренды «Манчестер Юнайтед» будет вынужден платить часть зарплаты француза, что заметно ударит по бюджету клуба. Руководство не хочет тратить большие деньги на краткосрочную сделку.

Ранее сообщалось, что в услугах Бензема также заинтересованы лондонские «Арсенал» и «Челси». Своего бывшего игрока параллельно пытается вернуть французский «Лион».