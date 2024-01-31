«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не покинет команду.

Напомним, ранее игрок был отстранен от тренировок за посещение ночного клуба, где он был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно talkSPORT, в «Манчестер Юнайтед» приняли решение не продавать 26-летнего футболиста, несмотря на его поведение в последнее время. По данным источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг считает, что у него сохраняются хорошие отношения с Рэшфордом.

Ранее пресс-служба «красных дьяволов» заявила, что инцидент полностью исчерпан.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором шести ассистов.