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«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда слухи

31 Января 2024 • 20:10 Комментировать (1)
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.55 2 2.55
01.02 23:15

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не покинет команду.

Напомним, ранее игрок был отстранен от тренировок за посещение ночного клуба, где он был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

Как стало известно talkSPORT, в «Манчестер Юнайтед» приняли решение не продавать 26-летнего футболиста, несмотря на его поведение в последнее время. По данным источника, главный тренер команды Эрик тен Хаг считает, что у него сохраняются хорошие отношения с Рэшфордом.

Ранее пресс-служба «красных дьяволов» заявила, что инцидент полностью исчерпан.

В текущем сезоне Рэшфорд провел 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и стал автором шести ассистов.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
31 Января 2024 в 20:50
а зря. и поведение не при чем. в целом парень сдал, пока можно продать надо продавать. толку от него не будет. уже столько тренеров сменилось при нем, а он все сдает и сдает.
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