«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну

Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» поставили перед собой цель приобрести нападающего мирового уровня. По информации от инсайдера Низара Кинселлы, клуб хочет пригласить форварда, который по своему уровню был бы близок к Гарри Кейну из мюнхенской «Баварии».

О том, какие имена содержатся в шорт-листе команды Эрика тен Хага пока неизвестно. Ранее манкунианцев связывали с нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном, у которого в новом контракте прописана сумма отступных в размере 130 миллионов евро.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» интересовался летом Кейном, но «Тоттенхэм» не хотел продавать нападающего в английский клуб.