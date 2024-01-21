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Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»

21 Января 2024 • 03:08 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк рассказал, что думает о возможном переходе в клуб Карима Бензема.

Звёздный француз, выступающий в Саудовской Аравии за «Аль-Иттихад», может вернуться в Европу уже в январе. Одним из главных претендентов на 36-летнего нападающего считается «Манчестер Юнайтед».

«У Хёйлунна есть потенциал, но рядом с ним нет никого, кто мог бы его научить. В этой команде мало игроков с опытом.

Такой опыт мог бы дать Бензема, но «Манчестер Юнайтед» уже пробовал подобную стратегию с Ибрагимовичем и Кавани. Приглашение возрастных игроков может работать в некоторых случаях, но это не то, что нужно клубу сейчас. «Юнайтед» нужны футболисты, способные менять ситуацию, как, например, Сон Хын Мин», – приводит Goal слова Йорка.

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Манчестер Юнайтед Карим Бензема Дуайт Йорк Расмус Хёйлунн Сон Хын Мин Аль-Иттихад Джидда ещё теги

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