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Ди Мария – о Гарначо: «На его месте я бы праздновал голы не в стиле Роналду, а в стиле Месси»

31 Января 2024 • 21:46 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
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01.02 23:15

Футболист сборной Аргентины и «Бенфики» Анхель ди Мария высказался о праздновании Алехандро Гарначо.

19-летний аргентинец, выступающий за «Манчестер Юнайтед», является поклонником Криштиану Роналду. Вингер празднует голы в стиле португальца, что не всем приходится по душе.

«Мой совет Гарначо? Единственное, что я не стал бы делать на его месте, – праздновать голы в стиле Роналду. Я бы забил и отпраздновал так, как это делает Месси», – приводит Football Talk слова ди Марии.

В активе Алехандро Гарначо пять забитых мячей в 29 матчах текущего сезона. За сборную Аргентины игрок провёл три поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Манчестер Юнайтед Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Алехандро Гарначо ещё теги

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