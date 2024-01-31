Ди Мария – о Гарначо: «На его месте я бы праздновал голы не в стиле Роналду, а в стиле Месси»

Футболист сборной Аргентины и «Бенфики» Анхель ди Мария высказался о праздновании Алехандро Гарначо.

19-летний аргентинец, выступающий за «Манчестер Юнайтед», является поклонником Криштиану Роналду. Вингер празднует голы в стиле португальца, что не всем приходится по душе.

«Мой совет Гарначо? Единственное, что я не стал бы делать на его месте, – праздновать голы в стиле Роналду. Я бы забил и отпраздновал так, как это делает Месси», – приводит Football Talk слова ди Марии.

В активе Алехандро Гарначо пять забитых мячей в 29 матчах текущего сезона. За сборную Аргентины игрок провёл три поединка.