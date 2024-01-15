«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги

Итальянский «Милан» вместе с тремя английскими клубами участвует в борьбе за нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси, который в первой половине сезона отметился 17 голами в 14 матчах Бундеслиги, благодаря чему сейчас занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров немецкого чемпионата.

По информации от Football Insider, в борьбе за гвинейца в данный момент лидирует лондонский «Вест Хэм», но «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» пытаются перехватить сделку.

Отметим, что в данный момент Гирасси выступает за сборную Гвинеи на Кубке Африки. У 27-летнего игрока есть отступные в размере 20 миллионов евро.