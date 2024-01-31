Бербатов: Не могу защищать Рэшфорда

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о ситуации с Маркусом Рэшфордом. На прошлой неделе футболист пропустил тренировку и матч из-за болезни после похода в ночной клуб.

«Нет оправдания недисциплинированности Рэшфорда. Я хотел бы найти оправдание, ведь сам был игроком. И я знаю, какое давление оказывается на игроков. Хочется расслабиться – и можно это сделать, если на следующий день нет тренировки. Насколько я понимаю, он не был болен. Похоже, он просто был не в форме, чтобы тренироваться, и это не очень хорошо в профессиональном плане.

Команда у игроков «Манчестер Юнайтед» должна быть приоритетом номер один. Если ты в форме, и если у тебя нет семейных проблем, ты должен тренироваться. Если футболист идёт на вечеринку и на следующий день не тренируется, я не могу защищать такого игрока», - сказал Бербатов Betfair.

​Рэшфорд может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой топ-клуб Европы