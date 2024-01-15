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У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока

15 Января 2024 • 15:07 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан ближайшим летом может стать свободным агентом, ведь у футболиста истекает контракт со своим клубом. Впрочем, Sky Sports сообщает, что представители 30-летнего француза начали обсуждение нового соглашения с руководством манкунианцев.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отказался активировать пункт об автоматическом продлении Варана на один сезон. Клуб хочет подписать с Рафаэлем более долгосрочное соглашение.

Напомним, Варан в этом сезоне не является игроком основного состава «Манчестер Юнайтед», поэтому француза недавно связывали с уходом из «Олд Траффорд» в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан

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