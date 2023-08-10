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Макс Ааронс стал игроком «Борнмута» официально

10 Августа 2023 • 22:50 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
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12.08 17:00

Клуб АПЛ «Борнмут» официально усилился 23-летним правым защитником Максом Ааронсом из клуба Чемпионшипа – «Норвича». Об этом докладывает официальный сайт команды, подробности длительности долгосрочного контракта пока не раскрываются.

Ааронс на взрослом уровне выступал в составе «канареек» с 2018 года, является воспитанником клуба. В общей сумме за «Норвич» он провёл более 200 официальных матчей.

Отметим, это уже не первый трансфер, о котором «вишни» сообщают этим вечером четверга. Ранее клуб объявил о покупке молодого хавбека из «Бристоль Сити» за сумму в более чем 20 млн евро.

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Норвич Борнмут Макс Ааронс трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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