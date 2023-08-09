Полузащитник «Саутгемптона» Уорд-Праус продолжит карьеру в «Вест Хэме»

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус близок к переходу в «Вест Хэм». Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Ранее сообщалось, что лондонский клуб предложил 28-летнему англичанину четырёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Уорд-Праус провёл за «Саутгемптон» 45 матчей, забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 38 миллионов евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше Английской премьер-лиги «Вест Хэм» проведёт 12 августа против «Борнмута». Начало этой встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.