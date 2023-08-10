Полузащитник Эдсон Альварес стал футболистом «Вест Хэма». Лондонский клуб на страницах своего официального сайта объявил о подписании с 25-летним мексиканцем контракта до конца июня 2028 года.

«Вест Хэм» не раскрывает сумму, которую заплатил «Аяксу» за трансфер Альвареса. При этом «молотобойцы» отмечают, что клубу пришлось столкнуться с серьёзной конкуренцией в борьбе за футболиста.

Стоит сказать, что ранее Эдсона Альвареса слухи активно связывали с дортмундской «Боруссией». Что касается «Вест Хэма», то там, очевидно, в мексиканце видят игрока, который способен заменить Деклана Райса.