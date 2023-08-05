Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скамакка станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Аталанты»

05 Августа 2023 • 00:52 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка получил выгодное предложение от «Аталанты».

На 24-летнего футболиста также претендовал миланский «Интер», однако тот предпочёл вариант с переездом в Бергамо. Инсайдер Николо Скира рассказал об условиях, предложенных «Аталантой» Скамакке: форвард будет зарабатывать порядка 3 млн евро в год без учёта бонусов по контракту, рассчитанному до 2028 года, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба. 

«Вест Хэм» выручит от продажи Джанлуки Скамакки около 30 млн евро. Также лондонцы смогут рассчитывать на 10% от прибыли, которую принесёт будущая перепродажа итальянца.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аталанта Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Августа
00:52 · Англия. Премьер-лига
Скамакка станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Аталанты»
00:43 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» намерен перехватить защитника «Ромы» Ибаньеса у клуба АПЛ
00:35 · Англия. Премьер-лига
Роберт Санчес подписал семилетний контракт с «Челси»
00:30 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» стремится завершить трансфер Альвареса в ближайшие дни слухи
00:28 · Англия. Премьер-лига
«Интер» сделал улучшенное предложение по Скамакке, но игрок выбрал «Аталанту»
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» рассматривает два способа подписания Бернарду Силвы
04 Августа
23:54 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ договорился с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом
23:49 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» претендует на защитника «Манчестер Юнайтед»
23:41 · Англия. Премьер-лига
Стоунс: «Давид Сильва – лучший футболист, с которым я играл»
23:34 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Бавария» не ждёт ответа по Кейну до полуночи»
23:24 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт: «Меня не беспокоит возможный отъезд Кейна из Англии»
23:16 · Англия. Премьер-лига
Горецка не хочет переходить в «Вест Хэм», но может рассмотреть предложение от топ-клуба АПЛ
23:06 · Англия. Премьер-лига
Артета рассказал, как «Арсенал» убеждал Райса согласиться на переход
22:58 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» всё ещё не дождалась от «Тоттенхэма» ответа на финальное предложение по Кейну
22:56 · Англия. Премьер-лига
Четыре клуба интересуются Ваи из «Монпелье»
Все новости
Рекомендуем