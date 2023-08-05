Скамакка станет самым высокооплачиваемым игроком в истории «Аталанты»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка получил выгодное предложение от «Аталанты».

На 24-летнего футболиста также претендовал миланский «Интер», однако тот предпочёл вариант с переездом в Бергамо. Инсайдер Николо Скира рассказал об условиях, предложенных «Аталантой» Скамакке: форвард будет зарабатывать порядка 3 млн евро в год без учёта бонусов по контракту, рассчитанному до 2028 года, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба.

«Вест Хэм» выручит от продажи Джанлуки Скамакки около 30 млн евро. Также лондонцы смогут рассчитывать на 10% от прибыли, которую принесёт будущая перепродажа итальянца.