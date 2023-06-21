«Вест Хэм» наказали за поведение болельщиков на финале ЛК

Лондонский «Вест Хэм» узнал наказание за поведение своих фанатов на финале Лиги конференций против «Фиорентины», который состоялся 7 июня (2:1).

Так, «молотобойцы» проведут ближайший матч еврокубков без своей выездной поддержки, сообщает пресс-служба УЕФА. Также клуб наказали ещё одним матчем без зрителей – условно.

Напомним, что в грядущем сезоне «молотобойцы» сыграют в Лиге Европы УЕФА. Всё благодаря тому, что в сезоне минувшем им удалось оформить победу в Лиге конференций, в финале английский клуб обыграл «Фиорентину». К сожалению, матч запомнился не только результатом, но и поведением болельщиков «Вест Хэма», которые забросали поле и игроков соперника стаканами.