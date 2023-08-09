«Вест Хэм» согласовал трансфер мастера штрафных ударов за 35 миллионов евро

Лондонский «Вест Хэм» закрыл сделку с «Саутгемптоном» по трансферу полузащитника Джеймса Уорда-Прауса. Футболист обойдётся «молотобойцам» в 35 миллионов евро. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Уорд-Праус не захотел оставаться в «Саутгемптоне», за который выступал с самого детства. 28-летний воспитанник «святых» выразил желание остаться в Английской премьер-лиге после вылета своей команды в Чемпионшип.

Уорд-Праус за свою карьеру больше всего прославился фирменными штрафными ударами. Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее называл англичанина одним из лучших исполнителей стандартов в мире.