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«Вест Хэм» отверг второе предложение «Арсенала» по Райсу

20 Июня 2023 • 16:34 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Руководство «Вест Хэма» отказывается легко отпускать своего капитана Деклана Райса в более сильный клуб.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, боссы «молотобойцев» отклонили улучшенное предложение «Арсенала» по 24-летнему полузащитнику анлийской сборной. Сообщается, что «канониры» предлагали за Райса около 90 миллионов фунтов стерлингов (75 миллионов фунтов стерлингов + 15 миллионов фунтов стерлингов бонусами). Также отмечается, что повышенный интерес «Арсенала» вызван высокой конкуренцией в борьбе за Деклана.

Напомним, что Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма». На его счету 50 матчей в прошедшем сезоне в рамках всех состязаний и выигранный трофей Лиги конференций УЕФА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека в 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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