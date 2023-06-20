«Вест Хэм» отверг второе предложение «Арсенала» по Райсу

Руководство «Вест Хэма» отказывается легко отпускать своего капитана Деклана Райса в более сильный клуб.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, боссы «молотобойцев» отклонили улучшенное предложение «Арсенала» по 24-летнему полузащитнику анлийской сборной. Сообщается, что «канониры» предлагали за Райса около 90 миллионов фунтов стерлингов (75 миллионов фунтов стерлингов + 15 миллионов фунтов стерлингов бонусами). Также отмечается, что повышенный интерес «Арсенала» вызван высокой конкуренцией в борьбе за Деклана.

Напомним, что Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма». На его счету 50 матчей в прошедшем сезоне в рамках всех состязаний и выигранный трофей Лиги конференций УЕФА. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего хавбека в 80 миллионов евро.