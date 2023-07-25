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Вратарь «Интера» Раду продолжит карьеру в «Борнмуте»

25 Июля 2023 • 15:08 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Вратарь «Интера» Ионуц Раду продолжит карьеру в «Борнмуте». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сделка полностью согласована. Румынский футболист перейдёт в английский клуб на правах годичной аренды с опцией последующего выкупа.

Минувший сезон 26-летний голкипер провёл во французском «Осере» на правах аренды. Раду принял участие в 17 матчах Лиги 1, пропустил 20 голов и в пяти встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Румынии в 3,5 миллиона евро. 

Напомним, новый розыгрыш чемпионата Англии стартует в следующем месяце. В первом туре «Борнмуту» предстоит встретиться с «Вест Хэмом». Этот матч состоится 12 августа и начнётся он в 17:00 по московскому времени.

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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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