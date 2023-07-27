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«Борнмут» объявил об аренде голкипера «Интера» официально

27 Июля 2023 • 17:27 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Клуб АПЛ, «Борнмут» официально объявил о приходе в команду румынского голкипера миланского «Интера» Ионуца Раду. Арендное соглашение между «нерадзурри» и «вишнями» с правом выкупа рассчитано на ближайший сезон.

Раду 26 лет, минувший сезон он провёл в аренде в двух командах. Первые полгода выступал за итальянский «Кремонезе», во втором полугодии – за французский «Осер». Оба клуба, что любопытно, покинули элитные дивизионы своих стран.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает новичка «Борнмута» в 3,5 млн евро.

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Интер Милан Борнмут Ионуц раду трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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