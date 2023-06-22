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«Манчестер Юнайтед» предложил Магуайра, Элангу и более 45 млн евро за Райса слухи

22 Июня 2023 • 22:00 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

«Манчестер Юнайтед» не сдаётся в борьбе за полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Фаворитом в гонке за 24-летним игроком считается лондонский «Арсенал», также в числе претендентов фигурирует «Манчестер Сити». Как информирует журналист Сами Мокбель, «Манчестер Юнайтед» тоже намерен приобрести Райса, и в последние дни клуб обратился к «Вест Хэму» с предложением обменять дорогостоящего хавбека на Гарри Магуайра, Энтони Элангу и 40 млн фунтов стерлингов (более 45 млн евро). Впрочем, шансы «красных дьяволов» провернуть трансфер оцениваются невысоко.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Деклана Райса составляет 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Деклан Райс Гарри Магуайр Энтони Эланга трансферы футбола - лето 2023
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