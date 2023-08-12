«Вест Хэм» включился в гонку за трансферной целью «Челси»

Лондонский «Вест Хэм» составит «Челси» конкуренцию в борьбе за нападающего «Монпелье» Элье Ваи. По информации от инсайдера Танзи Олича, «молотобойцы» включились в гонку за 20-летним французом.

«Челси» ранее почти согласовал трансфер с «Монпелье», но Ваи отказался сразу уходить в аренду в «Страсбург». «Вест Хэм» хочет купить Элье на замену Джанлуке Скамакке, который ранее перебрался в «Аталанту».

Ваи также интересен франкфуртскому «Айнтрахту» и чемпиону Франции «ПСЖ». В прошлом сезоне Ваи отметился 19 голами и 5 результативными передачами в чемпионате Франции, сыграв 33 матча.