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«Челси» готовит предложение свыше 127 миллионов евро за Кайседо, решение принято

11 Августа 2023 • 12:44 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
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12.08 17:00

Лондонский «Челси» и «Ливерпуль» устроили настоящую битву за полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Ночью «скаузеры» согласовали сделку по трансферу 21-летнего эквадорца за 127 миллионов евро, но «Челси» готовится перебить это предложение.

По информации от The Guardian, «синие» после долгих раздумий решили всё же перебить предложение «Ливерпуля». Пока неизвестно, какую именно сумму согласится выложить «Челси», но она определённо будет выше 127 миллионов евро.

«Брайтон» ранее согласился продать Кайседо «Ливерпулю», но договорённость между клубами пока только устная. «Челси» намерен этим воспользоваться.

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Брайтон Мойсес Кайседо трансферы футбола - лето 2023
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