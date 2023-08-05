«Интер» сделал улучшенное предложение по Скамакке, но игрок выбрал «Аталанту»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка решил присоединиться к «Аталанте».

Именно клуб из Бергамо в последние дни назывался фаворитом в борьбе за 24-летнего форварда, однако «Интер» улучшил своё предложение – миланцы были готовы примерно на те же условия, что и «Аталанта». Впрочем, как стало известно Sky Sports, Скамакка всё же предпочёл перейти в «Аталанту», поскольку та предложила более выгодные контрактные условия.

«Вест Хэм» заработает на продаже итальянца около 25 млн евро, ещё 5 млн достанутся «молотобойцам» в виде бонусов.

Ранее интерес к Джанлуке Скамакке проявлял другой клуб Серии А – «Рома».