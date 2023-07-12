Скамакка – об интересе «Ромы»: «Было бы здорово играть под руководством Моуринью»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка не стал скрывать желание выступать за «Рому».

24-летний итальянец не смог зарекомендовать себя в первом сезоне после переезда в Англию. По многочисленным слухам, форвард уже совсем скоро может вернуться на родину, где в его услугах заинтересованы «Рома», «Ювентус» и «Милан».

«Рома» – мой дом, выступать под руководством Моуринью – настоящая мечта. Уверен, я бы значительно прибавил, работая с таким тренером», – заявил в интервью Gazzetta игрок «молотобойцев», начинавший карьеру именно в «Роме».

Контракт Джанлуки Скамакки с «Вест Хэмом» рассчитан до 2027 года. В июле прошлого года лондонский клуб приобрёл футболиста у «Сассуоло» за 36 млн евро.