Романо: «Уорд-Праус переходит в «Вест Хэм», медосмотр запланирован на эту неделю»

Трансфер полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса в «Вест Хэм» окончательно согласован.

Как и ожидалось, стороны урегулировали все детали сделки. 28-летний игрок также договорился с «молотобойцами», документы будут оформлены в ближайшее время, информирует инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Медосмотр хавбека, славящегося исполнением штрафных ударов, должен состояться на этой неделе.

Стоимость трансфера Джеймса Уорда-Прауса, напомним, составит 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро). Англичанин впервые в своей карьере покинет «Саутгемптон», цвета которого представляет с детства.