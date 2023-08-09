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Романо: «Уорд-Праус переходит в «Вест Хэм», медосмотр запланирован на эту неделю»

09 Августа 2023 • 21:20 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
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12.08 17:00

Трансфер полузащитника «Саутгемптона» Джеймса Уорда-Прауса в «Вест Хэм» окончательно согласован.

Как и ожидалось, стороны урегулировали все детали сделки. 28-летний игрок также договорился с «молотобойцами», документы будут оформлены в ближайшее время, информирует инсайдер Фабрицио Романо в обновлённом отчёте. Медосмотр хавбека, славящегося исполнением штрафных ударов, должен состояться на этой неделе.

Стоимость трансфера Джеймса Уорда-Прауса, напомним, составит 30 млн фунтов стерлингов (около 35 млн евро). Англичанин впервые в своей карьере покинет «Саутгемптон», цвета которого представляет с детства.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус трансферы футбола - лето 2023
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