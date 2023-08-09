Пакета назвал двух игроков из АПЛ, впечатливших его больше всех

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета рассказал, чья игра его восхищает.

25-летний футболист переехал в Англию прошлым летом, перебравшись из «Лиона». «Молотобойцы» заплатили за трансфер бразильца около 43 млн евро. Пакета признался, что два игрока, выступающих в Премьер-лиги, впечатлили его особенно: «Бернарду Силва и Кевин де Брёйне [оба – «Манчестер Сити»]. Всё дело в том, как они понимают игру, насколько сообразительно пасуют. Они всегда знают, когда нужно ускориться, а когда лучше замедлить темп. Я равняюсь на таких футболистов», – приводит City Xtra слова звезды «Вест Хэма».