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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Пакета назвал двух игроков из АПЛ, впечатливших его больше всех

09 Августа 2023 • 01:26 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Сити
1 9.00 X 5.50 2 1.30
11.08 22:00

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета рассказал, чья игра его восхищает.

25-летний футболист переехал в Англию прошлым летом, перебравшись из «Лиона». «Молотобойцы» заплатили за трансфер бразильца около 43 млн евро. Пакета признался, что два игрока, выступающих в Премьер-лиги, впечатлили его особенно: «Бернарду Силва и Кевин де Брёйне [оба – «Манчестер Сити»]. Всё дело в том, как они понимают игру, насколько сообразительно пасуют. Они всегда знают, когда нужно ускориться, а когда лучше замедлить темп. Я равняюсь на таких футболистов», – приводит City Xtra слова звезды «Вест Хэма».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Вест Хэм Бернарду Силва Кевин де Брёйне Лукас Пакета
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
09 Августа 2023 в 01:34
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