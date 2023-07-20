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«Рома» стала ближе к подписанию Скамакки

20 Июля 2023 • 02:43 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может присоединиться к «Роме».

24-летний футболист недавно признавался, что хотел бы выступать за «волков» под руководством Жозе Моуринью. «Вест Хэм» отказывался отпускать форварда в аренду, однако с тех пор позиция «молотобойцев» несколько изменилась: по данным журналиста Альфредо Педуллы, клубы продолжают переговоры, и теперь руководство лондонцев настроено не столь категорично. Вероятно, «Вест Хэм» согласится отпустить итальянца в аренду с возможностью или обязательством выкупа на менее выгодных для себя условиях, чем предполагалось изначально.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Джанлуки Скамакки в 22 млн евро.

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Рома Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
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