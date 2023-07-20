«Рома» стала ближе к подписанию Скамакки

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка может присоединиться к «Роме».

24-летний футболист недавно признавался, что хотел бы выступать за «волков» под руководством Жозе Моуринью. «Вест Хэм» отказывался отпускать форварда в аренду, однако с тех пор позиция «молотобойцев» несколько изменилась: по данным журналиста Альфредо Педуллы, клубы продолжают переговоры, и теперь руководство лондонцев настроено не столь категорично. Вероятно, «Вест Хэм» согласится отпустить итальянца в аренду с возможностью или обязательством выкупа на менее выгодных для себя условиях, чем предполагалось изначально.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Джанлуки Скамакки в 22 млн евро.