«Вест Хэм» нацелился на футболиста «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай попал в список интересов «Вест Хэма».

По некоторым данным, шотландец может быть выставлен на продажу, так как не вписывается в планы рулевого Эрика тен Хага. Как стало известно журналисту Джейкобу Стейнбергу, за ситуацией внимательно следит «Вест Хэм». Лондонский клуб рассчитывает усилить среднюю линию, и 26-летний хавбек «красных дьяволов» – одна из потенциальных целей на рынке.

Скотт Мактоминай провёл 209 поединков за «Манчестер Юнайтед» с момента начала карьеры, отметившись 15 забитыми голами. Стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.