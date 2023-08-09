Магуайр был замечен на тренировке «Манчестер Юнайтед», несмотря на слухи о переходе в «Вест Хэм»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр принял участие в сегодняшней тренировке своей команды, несмотря на активизировавшиеся слухи о переходе в лондонский «Вест Хэм» за 35 миллионов евро. Издание Football Daily подтверждает присутствие англичанина на последней тренировке «красных дьяволов».

Журналист Фабрицио Романо ранее сообщил, что «Вест Хэм» согласовал трансфер Магуайра за 35 миллионов евро, но сторонам предстоит ещё составить план структуры выплат. Также самому Гарри нужно договориться с «молотобойцами» о личных условиях, но это не должно стать проблемой.