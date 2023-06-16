«Борнмут» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Маркусом Тавернье.

Новое соглашение 24-летнего футболиста с «Борнмутом» рассчитано до середины 2028 года. Отметим, что за свой нынешний клуб полузащитник выступает с прошлого лета, а ранее он защищал цвета «Мидлсбро».

В минувшем сезоне Тавернье провёл в составе своей команды 23 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает английского футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Англии «Борнмут» занял 15-е место в турнирной таблице и сумел сохранить прописку в высшем дивизионе английского футбола.