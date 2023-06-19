«Торино» хочет сохранить Влашича

«Торино» намерен сохранить в своём составе хорватского полузащитника Николу Влашича.

Напомним, права на Влашича принадлежат лондонскому «Вест Хэму», а за туринский клуб он выступал на правах аренды.

По информации Sky Sports, руководство «Торино» довольно выступлениями Влашича, поэтому намеревается продлить арендное соглашение, либо выкупить 25-летнего футболиста.

Также отмечается, что «Торино» проявляет интерес к полузащитнику «Лестера» Деннису Прату.

В минувшем сезоне Влашич провёл за «Торино» 37 матчей, забил пять голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока ЦСКА в 17 миллионов евро.