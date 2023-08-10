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Стало известно, сколько Магуайр будет зарабатывать в «Вест Хэме»

10 Августа 2023 • 15:41 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
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12.08 17:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр согласился пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы перебраться в лондонский «Вест Хэм». По информации от журналиста Лори Уитуэлла, в стане «молотобойцев» англичанин будет зарабатывать около 115 тысяч евро в неделю – это почти вдвое меньше, чем 30-летний игрок получает по действующему контракту в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Магуайр близок к переходу в «Вест Хэм» за сумму в районе 35 миллионов евро. Гарри не входит в планы руководства и главного тренера Эрика тен Хага, о чём футболисту сообщили уже давно. Англичанин хочет получать больше игровой практики перед Евро-2024, поэтому согласился покинуть «красных дьяволов».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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