Стало известно, сколько Магуайр будет зарабатывать в «Вест Хэме»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр согласился пойти на понижение зарплаты ради того, чтобы перебраться в лондонский «Вест Хэм». По информации от журналиста Лори Уитуэлла, в стане «молотобойцев» англичанин будет зарабатывать около 115 тысяч евро в неделю – это почти вдвое меньше, чем 30-летний игрок получает по действующему контракту в «Манчестер Юнайтед».

Напомним, Магуайр близок к переходу в «Вест Хэм» за сумму в районе 35 миллионов евро. Гарри не входит в планы руководства и главного тренера Эрика тен Хага, о чём футболисту сообщили уже давно. Англичанин хочет получать больше игровой практики перед Евро-2024, поэтому согласился покинуть «красных дьяволов».