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Мойес придумал, как переманить Магуайра в «Вест Хэм» слухи

08 Августа 2023 • 22:46 Комментировать (2)
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес настаивает на подписании центрального защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра.

30-летний футболист не вписывается в планы наставника «красных дьяволов», однако ценник, установленный клубом, пока не устроил никого из претендентов на англичанина. Переговоры по Магуайру продолжает вести «Вест Хэм», готовый, по слухам, заплатить не более 35 млн евро. По данным West Ham (C)entral, чтобы убедить самого центрбека решиться на переход, Мойес пообещал ему важную роль в команде и капитанскую повязку. 

Напомним, что в текущее межсезонье Гарри Магуайр лишился статуса капитана «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Дэвид Мойес Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Promt Roman
08 Августа 2023 в 22:49
Совсем старый обезумел.
Kostya
08 Августа 2023 в 22:56
Тихо, не спугните)))
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