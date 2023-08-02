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Скамакка переходит в «Интер» слухи

02 Августа 2023 • 00:02 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка находится в шаге от возвращения в Италию.

Как стало известно ранее, 24-летний игрок уже согласовал с «нерадзурри» условия контракта. По обновлённым данным инсайдера Николо Скиры, теперь к договорённости близки и клубы. Судя по всему, «Вест Хэм» примет последнее предложение «Интера» на сумму в 25 млн евро без учёта бонусов.

Годом ранее Джанлука Скамакка перешёл в «Вест Хэм» из «Сассуоло» за 36 млн евро, подписав контракт до 2027 года. В 27 встречах за «молотобойцев» в прошедшем сезоне в рамках всех соревнований итальянец восемь раз поразил ворота соперников.

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