Руководство английского «Вест Хэма» приняло решение выкупить у туринского «Ювентуса» полузащитника Дениса Закарию.

По информации известного журналиста Джанлуки ди Марцио, «молотобойцы» предлагают 18 миллионов евро за швейцарского хавбека, в то время как боссы «бьянконери» рассматривают возможность продажи не менее чем за 25 миллионов евро. Сообщается, что продажа Закарии приблизит «старую синьору» к сделке по полузащитнику «Лацио» Сергею Милинковичу-Савичу.

Денис Закария выступает за «Ювентус» с января 2022 года, проведя прошлый сезон в неудачной аренде в «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего полузащитника в 18 миллионов евро.