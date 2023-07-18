«Вест Хэм» нацелился на полузащитника «Челси»

Хавбек «Челси» Конор Галлахер интересен «Вест Хэму».

«Молотобойцы» уже начали обсуждение потенциального сотрудничества с 23-летним игроком – переговоры проходят в позитивном ключе, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг. «Челси» может заработать на продаже Галлахера от 25 до 35 млн евро.

Недавно стало известно об интересе «Вест Хэма» к другому полузащитнику – Леону Горецке из мюнхенской «Баварии».

Конор Галлахер принял участие в 45 матчах «Челси» в прошлом сезоне, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость воспитанника «синих» в 32 млн евро.