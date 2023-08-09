«Манчестер Сити» вплоть до дедлайна будет пытаться купить у «Вест Хэма» Пакета

«Манчестер Сити» намерен до конца вести борьбу за трансфер полузащитника лондонского «Вест Хэма» Лукаса Пакета. По информации от инсайдера Сэми Мокбела, команда Хосепа Гвардиолы будет пытаться провернуть сделку вплоть до дедлайна трансферного окна.

Напомним, сегодня стало известно, что «Манчестер Сити» предложил за Пакета 80 миллионов евро. «Вест Хэм» думает отклонить это предложение, так как считает Лукаса неприкасаемым. Тем не менее, это не остановит руководство «горожан», которое всерьёз рассчитывает провернуть трансфер.

25-летний Пакета перебрался в «Вест Хэм» прошлым летом из «Лиона» за 43 миллиона евро.