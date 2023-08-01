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Лондонский клуб отказался от подписания Уорда-Прауса

01 Августа 2023 • 22:53 Комментировать (1)
Шеффилд Уэнсдей
...
Саутгемптон
04.08 22:00

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус не перейдёт в «Вест Хэм».

«Молотобойцы» долгое время пытались переманить 28-летнего игрока в свои ряды, однако переговоры так и не увенчались успехом. По информации Sky Sports, «Вест Хэм» окончательно выбыл из борьбы за капитана «святых». В лондонском клубе посчитали, что трансферный запрос «Саутгемптона» чрезмерно завышен, поэтому решили сосредоточиться на других целях.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Джеймса Уорда-Прауса в 38 млн евро. В прошедшем сезоне хавбек отметился девятью забитыми мячами и четырьмя ассистами в 38 матчах Премьер-лиги, что не помогло «Саутгемптону» спастись от вылета в Чемпионшип.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
01 Августа 2023 в 23:22
между прочим один из самых недооцененных английских футболистов.
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