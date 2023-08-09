Магуайр хотел остаться в «Манчестер Юнайтед», но после разговора с Саутгейтом всё изменилось

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ранее хотел остаться в команде и сражаться за место в основе, несмотря на недоверие со стороны главного тренера Эрика тен Хага и большой конкуренции. По сообщениям от инсайдера Лори Уитуэлла, Гарри изменил своё мнение после разговора с наставником сборной Англии Гаретом Саутгейтом.

Источник отмечает, что наставник «трёх львов» дал понять Магуайру: недостаток игрового времени может скудно сказаться на его международной карьере. По этой причине Гарри принял решение покинуть «Манчестер Юнайтед» за год до Евро-2024.

Новым клубом Магуайра с большой долей вероятности станет «Вест Хэм», который готов заплатить за игрока 35 миллионов евро.