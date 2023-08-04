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Скамакка отказал нескольким клубам ради «Интера»

04 Августа 2023 • 00:16 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка решительно настроен перебраться в миланский «Интер».

Конкуренцию «нерадзурри» в борьбе за итальянца намеревалась составить «Аталанта», также до недавних пор в числе претендентов фигурировала «Рома». По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, сам 24-летний игрок уже решил, что перейдёт только в «Интер». За последнее время форвард отклонил несколько предложений от других клубов – он продолжает ждать, пока «Вест Хэм» одобрит его продажу в стан действующих финалистов Лиги чемпионов.

Согласно оценке Transfermarkt, нынешняя стоимость Джанлуки Скамакки составляет 22 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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