Скамакка отказал нескольким клубам ради «Интера»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка решительно настроен перебраться в миланский «Интер».

Конкуренцию «нерадзурри» в борьбе за итальянца намеревалась составить «Аталанта», также до недавних пор в числе претендентов фигурировала «Рома». По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, сам 24-летний игрок уже решил, что перейдёт только в «Интер». За последнее время форвард отклонил несколько предложений от других клубов – он продолжает ждать, пока «Вест Хэм» одобрит его продажу в стан действующих финалистов Лиги чемпионов.

Согласно оценке Transfermarkt, нынешняя стоимость Джанлуки Скамакки составляет 22 млн евро.