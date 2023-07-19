На Амрабата появился новый претендент из АПЛ

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат заинтересовал «Вест Хэм».

Среди претендентов на марокканца фигурируют «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Барселона» и мадридский «Атлетико», и конкуренцию им намерен составить «Вест Хэм», информирует TMW. «Фиорентина» готова продать 26-летнего хавбека, но потребует за него не менее 30 млн евро. Отмечается, что Амрабат не уверен в целесообразности перехода в «Вест Хэм», поскольку не впечатлён позициями «молотобойцев» в Премьер-лиге.

Контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» истекает после завершения предстоящего сезона. В минувшем сезоне игрок принял участие в 29 матчах Серии А, отметившись одним ассистом.