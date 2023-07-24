Миланский «Интер» планирует начать переговоры с «Вест Хэмом» по трансферу Джанлуки Скамакки.

24-летний нападающий также интересен «Роме», однако «Вест Хэм» предпочитает продать итальянца, а не отдавать его в аренду, и это требование вряд ли будет удовлетворено римлянами. Согласно данным SportMediaset, совсем иначе обстоит ситуация с «Интером»: в скором времени «нерадзурри» попробуют купить игрока у «молотобойцев» за 18-20 млн евро.

Джанлука Скамакка провёл 27 матчей в своём дебютном сезоне за «Вест Хэм», восемь раз поразив чужие ворота. В июле прошлого года лондонский клуб приобрёл форварда у «Сассуоло» за 36 млн евро.