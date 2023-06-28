Скамакка готов перейти как в «Рому», так и в «Милан»

Нападающий «Вест Хэма» Джанлука Скамакка хочет вернуться в Италию.

Главным претендентом на 24-летнего футболиста считается «Рома», однако переход осложняется нежеланием «молотобойцев» отпускать форварда в аренду – они заинтересованы только в продаже. Как информирует Football Italia со ссылкой на инсайдера Джанлуку ди Марцио, Скамакка по-прежнему отдаёт приоритет «Роме», но будет рад присоединиться и к «Милану», который также проявляет интерес.

Джанлука Скамакка забил восемь голов в 27 матчах за «Вест Хэм» в прошедшем сезоне. Стоимость итальянца, согласно оценке Transfermarkt, составляет 22 млн евро.