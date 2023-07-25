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«Вест Хэм» начал переговоры по двум игрокам «Манчестер Юнайтед»

25 Июля 2023 • 20:51 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
12.08 17:00

Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай могут сменить «Манчестер Юнайтед» на «Вест Хэм».

Руководство «молотобойцев» уже связалось с представителями «красных дьяволов» по вопросу трансфера обоих игроков, докладывает Sky Sports. По информации источника, в настоящий момент клубы далеки от договорённости, поскольку запрос «Манчестер Юнайтед» по 30-летнему центральному защитнику и 26-летнему опорному хавбеку значительно превышает сумму, которую готов предложить «Вест Хэм».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Гарри Магуайра составляет 20 млн евро, а Скотта Мактоминая – 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Вест Хэм Гарри Магуайр трансферы футбола - лето 2023 Скотт Мактоминай
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