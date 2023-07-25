«Вест Хэм» начал переговоры по двум игрокам «Манчестер Юнайтед»

Гарри Магуайр и Скотт Мактоминай могут сменить «Манчестер Юнайтед» на «Вест Хэм».

Руководство «молотобойцев» уже связалось с представителями «красных дьяволов» по вопросу трансфера обоих игроков, докладывает Sky Sports. По информации источника, в настоящий момент клубы далеки от договорённости, поскольку запрос «Манчестер Юнайтед» по 30-летнему центральному защитнику и 26-летнему опорному хавбеку значительно превышает сумму, которую готов предложить «Вест Хэм».

Согласно оценке Transfermarkt, стоимость Гарри Магуайра составляет 20 млн евро, а Скотта Мактоминая – 25 млн евро.