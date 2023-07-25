«Саутгемптон» отказался продавать Уорда-Прауса в клуб АПЛ за 29 млн евро

Полузащитник «Саутгемптона» Джеймс Уорд-Праус пока никуда не уходит.

После вылета «святых» из Премьер-лиги шансы на переход 28-летнего футболиста в другой клуб резко повысились, однако в настоящий момент никому не удалось удовлетворить запрос «Саутгемптона». По сведениям The Athletic, интерес к Уорду-Праусу проявляет «Вест Хэм», но переговоры не прогрессируют. «Саутгемптон» не станет продавать своего капитана за 25 млн фунтов стерлингов (чуть больше 29 млн евро).

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джеймса Уорд-Прауса в 38 млн евро. Контракт хавбека рассчитан до середины 2026 года.